Il retroscena: Lookman, la partita a scacchi Inter-Atalanta finirà presto

21/07/2025 | 23:38:27

Ademola Lookman è l’uomo del giorno, non fosse altro perché il suo rapporto con la Dea ormai è ai titoli di coda. Abbiamo detto, e confermiamo, che non si andrà fino all’eternità. I motivi sono semplici: Lookman si è promesso all’Inter e confida in una rapida soluzione; gli altri club eventualmente interessati per il momento posso stare solo alla finestra; anche per il suddetto motivo non si potrà andare avanti in questa situazione di stand-by. L’Inter sa che dovrà presentarsi con una cifra più alta, 45 milioni base fissa più 5 di bonus e a quel punto si arriverà a una definIzione. Ecco perché la partita a scacchi finirà presto, in un senso o nell’altro. Ma l’Inter spera solo che il senso sia uno, destinazione Lookman senza alcun tipo di remora. Nel frattempo, l’Atalanta si è cautelata con Chiesa: dal sondaggio che vi abbiamo raccontato stamattina all’esclusiva di Michele Criscitiello con irruzione in corsa e tentativo da rafforzare quando Lookman lascerà il club bergamasco.

Foto: Instagram Atalanta