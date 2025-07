Il retroscena: Lookman-Inter, l’importanza dei bonus. E quella percentuale al Lipsia

19/07/2025 | 23:59:24

Ademola Lookman e l’Inter: si entrerà presto nel vivo. La partita a scacchi lascerà presto spazio alla fase operativa, l’Inter vuole chiudere entro fine luglio ma già nei prossimi giorni ci saranno contatti diretti con l’Atalanta. Ribadiamo quanto svelato: se 40 milioni non sono sufficienti, con 45 più 5 si può andare a dama. E i bonus saranno fondamentali, a maggior ragione se fossero semplici da raggiungere (per esempio qualificazione in Europa dell’Inter, i primi gol di Lookman, i primi assist eccetera, senza renderli troppo complicati). L’Atalanta vuole realizzare il massimo, pur sapendo che prima sbriga la pratica Ademola e meglio sarà, visto che dovrà riconoscere al Lipsia il 10 per cento della plusvalenza fino a 20 milioni, il 15 per cento in caso di una plusvalenza superiore.

Foto: sito Atalanta