Il retroscena: Lookman-Inter, conferme totali sul forte gradimento. E sulla cifra…

16/07/2025 | 19:27:27

Ademola Lookman è un obiettivo concreto dell’Inter, confermata l’anticipazione del Corriere dello Sport-Stadio di stamattina. Adesso bisogna trovare una chiave con l’Atalanta: il club bergamasco aveva promesso già la scorsa estate di liberare l’attaccante nigeriano. Ma sulla cifra a noi risulta che non siano previsti sconti rispetto alla valutazione che la Dea ha sempre dato a Lookman, ovvero 50 milioni garantiti. Non ci sono stati almeno fin qui contatti diretti tra le due società, ma possiamo aspettarceli nelle prossime ore. L’Inter ha incassato il gradimento dell’entourage di Lookman, nelle scorse settimane si era fatti sentire l’Atletico Madrid mentre le piste inglesi (Arsenal in testa) al momento sono ferme.

Foto: Instagram Atalanta