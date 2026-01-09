Il retroscena: Lookman, il Fenerbahce ci aveva provato a settembre. Ma l’Atalanta…

Ademola Lookman è assolutamente concentrato sulla Coppa d’Africa, oggi il suo futuro è soltanto questo. Si parla di una proposta del Fenerbahce, ma in realtà l’Atalanta non ha avuto alcun tipo di offerta e bisogna anche pensare che non è detto la accetti perché l’idea è quella di andare avanti con il nigeriano per tutta la stagione. Del Fenerbahce vi avevamo parlato lo scorso 18 novembre, raccontando un tentativo risalenti ai primi giorni dello scorso settembre quando il mercato in Turchia era ancora aperto. Ma non esistevano margini di manovra allora e non ce ne stanno adesso, a meno di una proposta faraonica che fin qui mai è arrivata al club di Percassi.

Foto: sito Atalanta