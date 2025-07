Il retroscena: Lookman, deadline confermata. Inter pronta a chiudere. E Ademola saluta…

24/07/2025 | 23:20:39

Un piccolo tesoretto per chiudere Ademola Lookman. L’Inter ha incassato una ventina di milioni dalle cessioni di Stankovic al Brugge e di Buchanan al Villarreal, chiaro indizio rispetto alla possibilità di aumentare l’offerta per il nigeriano dell’Atalanta, alzando la proposta iniziale di 40 milioni. Ribadiamo quanto abbiamo già svelato, con 45 più 5 si chiudere, ma ci sono altre cose importanti da ribadire. La prima: deadline straconfermata, l’Inter non andare oltre il 31 luglio, se non accadrà qualcosa nelle prossime ore consigliamo di mettere un circoletto rosso sui giorni che andranno da lunedì 28 a mercoledì 30. La seconda: Lookman sta mantenendo un atteggiamento molto professionale con il suo attuale club, oggi a Zingonia ha salutato i tifosi, sempre presente per le terapie, evidentemente in attesa di una svolta che nella sua testa si chiama solo Inter.

Foto: Instagram Atalanta