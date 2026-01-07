Il retroscena: Loftus-Cheek, il futuro e quel messaggio a Sarri

La Lazio ci ha provato, vi avevamo raccontato che avrebbe fatto un tentativo per Loftus-Cheek pallino di Maurizio Sarri. Avevamo aggiunto che il centrocampista inglese aveva dato apertura qualche settimana fa, ma non sarebbe dipeso da lui piuttosto al Milan che ha anche pensato a una sua cessione. Le valutazioni delle ultime ore hanno portato i rossoneri a ritenere Loftus-Cheek una pedina essenziale e ci vorrebbe una proposta faraonica per cambiare idea. Proposta faraonica che evidentemente la Lazio non ha intenzione di fare, non a caso nelle ultime ore Loftus-Cheek ha inviato un messaggio a Sarri ringraziandolo per l’interesse ma aggiungendo che non ci sarebbero stati più i margini. Infatti, la Lazio ha virato su altri obiettivi.

