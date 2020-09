Il retroscena: Llorente respinge le offerte italiane, vuole l’estero

Fernando Llorente lascerà il Napoli, ci sono pochi dubbi in tal senso, ma negli ultimi giorni ha respinto le proposte che gli sono arrivate dalla Serie A, Genoa e Benevento in testa, ma anche il Parma aveva sondaggi. Offerte che evidentemente non interessano, Llorente ha deciso di andare all’estero e sarebbe sorprendente se cambiasse idea alla luce della posizione presa nelle ultime ore. L’attaccante spagnolo ha proposte da Liga, Premier e Bundesliga.

Foto: twitter Napoli