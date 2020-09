Il retroscena: Llorente chiede ancora tempo allo Spezia. Ha una speranza

Lo Spezia ha alzato il pressing per Fernando Llorente, pronto ad aumentare l’offerta da 2,5-2,6 milioni a stagione, contratto biennale, più eventuali bonus. C’è il via libera del Napoli, l’attaccante ha chiesto qualche ora/giorno di riflessione, ma non ha ancora sciolto le riserve. Anzi, ha chiesto altro tempo. Intanto, siamo passati dalla proposta a sorpresa di giovedì sera senza grossi speranze, all’apertura di sabato e ai discorsi per il momento bloccati. C’è un solo pericolo per lo Spezia, che un grande club chiami Llorente proponendogli un ruolo non di primissimo piano, ma all’interno di un programma molto ambizioso. E Fernando confida che Inter o Juve lo chiamino, per il momento è solo una sua speranza. Ma intanto così lo Spezia resta in stand-by.

Foto: Twitter Napoli