Il retroscena: Llorente alla Samp con Bonazzoli al Torino. La situazione

Fernando Llorente può lasciare il Napoli nelle ultimissime ore di mercato. Vi avevamo raccontato della volata a due tra Bologna e Sampdoria, con la possibilità di un trasferimento in Emilia se Santander fosse finito allo Spezia. Avevamo aggiunto la Samp che resta assolutamente in corsa per l’attaccante spagnolo. La condizione è che parta Bonazzoli, un obiettivo concreto del Torino. Trattativa in corso, se uscisse l’attuale giovane centravanti di Ferrero, allora le chance di Llorente in direzione Samp diventerebbero sempre più importanti.

Foto: Twitter ufficiale Napoli