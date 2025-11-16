Il retroscena: Liverani, la Ternana, il futuro e la verità sull’esonero

16/11/2025 | 16:45:12

Fabio Liverani esonerato? Veramente una notizia che, almeno per il momento, non ha trovato alcun tipo di conferma. E che è destituita di ogni fondamento, senza se e senza ma. Eppure stamattina avevano parlato di una decisione presa da parte della Ternana dopo il pareggio in casa della Sambenedettese. E all’interno di una confusione che vede il direttore sportivo Mammarella guidare il gruppo, per distacco, in prima fila. C’è stato al momento solo un confronto senza alcun tipo di comunicazione. Liverani ha un contratto lungo e oneroso, scadenza 2028, ma indipendentemente da questo non trascurabile dettaglio si viaggia a vista. Vincere un campionato, invece, comporterebbe un’unità di intenti senza scaricabarile e all’interno di decisioni prese per il bene del gruppo piuttosto che per il prurito di chi fa il dirigente (non si nasce direttore sportivo, al massimo, forse, si diventa…) e anticipa decisioni che non trovano riscontro. Vedremo se ci saranno aggiornamenti, ma per il momento quella di stamattina era solo una fake news.

Foto: sito Salernitana