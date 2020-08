Il retroscena: Liverani, futuro da scrivere. Potrebbe anche fermarsi per un po’

Fabio Liverani ha dato la precedenza al Lecce, un comportamento di grande professionalità. Era nella lista di Giulini, poi il Cagliari ha scelto Di Francesco, ma comunque non avrebbe voluto approfondire prima della fine della stagione altri discorsi. Liverani ha altri due anni di contratto e una clausola per liberarsi, ma la clausola è una cosa prettamente formale all’interno di rapporti eccellenti con la proprietà. Il Lecce proverà a convincerlo, ma conteranno le motivazioni dopo un ciclo ricco comunque di soddisfazioni. E Liverani potrebbe anche decidersi di fermarsi per ripartire alla prima occasione, ora bisogna far trascorrere qualche giorno.

Foto: twitter Lecce