Il retroscena: Liverani-Cagliari, fiducia ai titoli di coda. Esonero in arrivo

La fiducia tra Fabio Liverani e il Cagliari è ai titoli di coda. Dopo il ritiro anticipato e la possibilità di salvare il posto fino alla partita di lunedì prossimo contro il Cosenza, evidentemente la società ha capito che non era il caso di perdere altro tempo. Liverani ieri era a Roma per i funerali di Mihajlovic, in arrivo la comunicazione del Cagliari.

Foto: Sito Ufficiale Cagliari