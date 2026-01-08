Il retroscena: l’intreccio Raspadori-Baldanzi-Giovane

08/01/2026 | 15:10:12

Il futuro di Tommasi Baldanzi è tutto da scrivere. Vi abbiamo parlato in tempo non sospetti del Verona, fortemente interessato anche in queste ore. Baldanzi sta recuperando in queste ore, ma su di lui c’è sempre la Fiorentina che è in pressing come raccontato qualche giorno fa e sta spingendo per chiudere. Anche De Rossi ha chiesto informazioni per il suo Genoa, ma almeno in queste ore sta inseguendo. Il rapporto tra Verona e Roma è forte, non a caso lo scorso 13 novembre vi avevamo svelato il forte gradimento di Gasperini, anche se oggi i giallorossi sono concentrati su altri obiettivi (Raspadori in testa, siamo ai dettagli). Su Giovane (partito dalla panchina al “Maradona”) si sono informati Napoli e Inter, vedremo quali saranno le decisioni del Verona (che lo valuta 20 milioni) e soprattutto della Roma che lo bloccherebbe per l’estate. Ma su Giovane c’è anche l’Atalanta molto interessata con il placet di Palladino, la valutazione è di circa 20 milioni.

Foto: Instagram Raspadori