Il retroscena: l’Inter e gli esterni. Conte apprezza Gervinho. Ora…

L’Inter ha l’accordo con Barella, ci lavora da oltre un anno come segnalato a ripetizione. E si concentra sugli esterni offensivi, Perisic ha riguadagnato posizioni, piace ad Antonio Conte, sul suo futuro non è stata presa una decisione definitiva. Chiesa resta in lista, Politano ha fatto bene, ma c’è un profilo che intriga molto Conte. E’ quello di Gervinho, che ha fatto molto bene a Parma dopo il rientro in Italia. Non è una trattativa, il Parma spera ancora di poter acciuffare Iturbe, ma di sicuro Gervinho è un profilo che piace a Conte. Per il resto c’è tempo.

Foto: Twitter ufficiale Parma