Il retroscena: Liberali, il Como pronto a chiudere. Ma senza “tarantelle” alla Palestra

01/07/2026 | 10:15:30

Vi abbiamo raccontato tutto di Mattia Liberali. Il Como è in pista da qualche settimana, stima il ragazzo, è pronto a chiudere pagando la clausola di 6 milioni al Catanzaro (il 50 per cento spetta al Milan). Oggi può essere un giorno chiave, ma attenzione: il Como non vuole “tarantelle” alla Palestra (l’agente è lo stesso), aste o improvvise virate. Quattro giorni fa vi avevamo parlato in un video su YouTube di un ritorno di fiamma del Milan, malgrado fosse stato Ibrahimovic a scaricare il talentuoso centrocampista offensivo. Ci può essere un ripensamento del Milan? Tutto è possibile, esattamente come il Sassuolo ha sondato. Fino a ieri sera non si erano registrati altri inserimenti e il Como aveva un vantaggio, non era a un passo ma conservava un buon margine. Oggi ci sarà un vertice, il club lombardo intende definire. Altrimenti non entrerà in un balletto infinito. Da escludere che il Como possa chiudere sia Liberali che Palacios (nome da noi anticipato) del Real Madrid. Quindi, precedenza a Liberali, a patto che oggi si vada a dama.

Foto: Instagram Liberali