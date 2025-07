Il retroscena: Leeds, contatti nella notte per Milinkovic-Savic

08/07/2025 | 10:57:50

Vanja Milinkovic-Savic può lasciare il Torino dietro il pagamento di una clausola entro fine luglio. La clausola è appena sotto i 20 milioni per l’Italia e leggermente sopra i 20 milioni per l’estero. Il Napoli ci ha pensato, ma fin qui non ha affondato. Nelle notte c’è stato un nuovo e approfondito sondaggio del Leeds che aveva già cercato il portiere serbo e che potrebbe decidere di pagare la clausola. Non c’è ancora una decisione definitiva, ma la situazione è da seguire.

Foto: Instagram Milinkovic-Savic