Il retroscena: le riflessioni di Zaniolo tra l’adeguamento e la Juve in attesa

Nicolò Zaniolo ha appena festeggiato i suoi vent’anni, vacanze in Grecia e massimo relax. Nel frattempo, più trascorrono i giorni e più Zaniolo riflette sul futuro. L’incontro con la Roma per prolungamento e adeguamento (dal 2023 al 2024, da 500 mila a stagione a circa due milioni) continua a slittare, prima o poi ci sarà. Ma è molto più importante capire se per la Roma è davvero incedibile, oppure se a fronte di una proposta da 60 milioni tutto tornerà in gioco. E proprio questa situazione fa aumentare i dubbi di Zaniolo che vorrebbe sentire addosso la fiducia totale e che sta osservando le manovre di mercato del suo attuale club. La partita è aperta, con la Juve sempre interessata, con Higuain mina vagante e magari all’interno della stessa operazione, se non fosse che il Pipita per ora continua a prendere tempo, pur avendo memorizzato che il suo futuro alla Juve resta ancora da decifrare, pur avendo dato la disponibilità a rispettare il contratto in scadenza tra due anni.

Foto: Twitter ufficiale Roma