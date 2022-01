Il retroscena: Lazzari gradisce l’Atalanta. Tra lo sfogo di Salerno e i contatti da fine dicembre

Manuel Lazzari può lasciare la Lazio entro la sessione di gennaio. Nelle ultime due settimane gli hanno proposto due o tre soluzioni: uno scambio con Zaza (più soldi per la Lazio) respinto dal diretto interessato e anche da Sarri che gradisce un attaccante con altre caratteristiche (Burkardt piace molto, ma per ora il Mainz fa muro). Era arrivata anche un’offerta dall’estero (forse dalla Spagna) che non ha avuto seguito. E da fine dicembre ci sono stati contatti sotterranei con l’Atalanta: lo sfogo dopo il gol di Salerno (che Sarri ha compreso) è la sintesi della sua insoddisfazione, legato alla Lazio ma per motivi tattici non compatibile con il 4-3-3. I contatti di dicembre con l’Atalanta sono andati avanti anche la scorsa settimana, c’è il gradimento di Lazzari che ha un contratto in scadenza nel 2024 e una valutazione che è scesa dai 18-20 milioni di qualche tempo fa. Spesso Lazzari viene accostato all’Inter, ma l’eccellente rapporto con Inzaghi per il momento non giustifica eventuali operazioni, essendo i nerazzurri assolutamente coperti su quella fascia con Dumfries e Darmian. L’Atalanta, invece, apprezza molto il profilo e potrebbe regalarsi il secondo colpo di mercato invernale dopo Boga. A uscire sarebbe Hateboer, mentre per Gosens (ancora ai box per infortunio) l’intenzione è quella di resistere almeno a gennaio. Sabato sera si gioca Lazio-Atalanta: magari un’occasione per parlare anche di Lazzari.

FOTO: twitter lazio