Il retroscena: Lazio-Samardzic, il ritorno di fiamma. E quei dialoghi con Loftus-Cheek

30/12/2025 | 15:23:26

Lazar Samardzic e la Lazio: una gradimento tecnico che nasce da lontano, come vi abbiamo raccontato circa un anno e mezzo fa quando Sarri aveva dato il via libera ma non c’erano margini per anticipare una folta concorrenza. Adesso Samardzic può essere un’occasione, ma conterà la tempistica perché anche stavolta ci sono club alla finestra (anche l’OM che lo aveva cercato a settembre) e bisogna fare un’offerta importante all’Atalanta. Per Sarri la mezzala è fondamentale, ma di un certo livello e possibilmente non oltre i primi dieci giorni di gennaio. Alla Lazio è stato accostato Casadei ma non è un profilo caldo, a maggior ragione dopo i balletti di qualche sessione di mercato fa. Tra l’altro il rendimento di Casadei con il Torino è stato deludente. Due retroscena: il rapporto tra Loftus-Cheek e l’allenatore della Lazio è importante, il centrocampista guadagna 5 milioni lordi a stagione e avrebbe dato la disponibilità ma c’è il problema “rapporti” tra i club. E fino a un mese fa anche Zielinski di sarebbe messo in discussione, ma oggi è sempre più felice all’Inter, quasi un titolare fisso.

Foto: Instagram Samardzic