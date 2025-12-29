Il retroscena: Lazio, no a Lucca e Piccoli. E su Castellanos…

29/12/2025 | 15:13:32

La Lazio deve decidere come muoversi sul mercato di gennaio, ma tutto difenderà dal futuro di Castellanos. Non ci sono trattative avviate, soltanto un gradimento del Flamengo che deve tramutarsi in una proposta ufficiale non inferiore aI 30 milioni e che abbia il gradimento dell’argentino fin qui non tanto convinto di tornare in Sudamerica. E poi la Lazio deve trovare un sostituto, il Napoli aveva timidamente proposto uno scambio con Lucca che non è un attaccante ritenuto idoneo per il gioco di Sarri. Il discorso vale per Piccoli che a Firenze fin qui non ha mantenuto le promesse malgrado un grande investimento fatto dai viola la scorsa estate.

Foto: Instagram Lazio