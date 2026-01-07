Il retroscena: Lazio, conferme su Taylor! Ha tre offerte, trattativa in stato avanzato

07/01/2026 | 15:06:57

La Lazio vuole prendere un centrocampista forte. E ci sono conferme sul nome emerso in mattinata, anche dall’Olanda: parliamo di Kenneth Taylor, in uscita dall’Ajax, classe 2002 e specialista di piede mancino. Andiamo oltre: nel pomeriggio ci sarà un call tra il club biancoceleste e l’Ajax, c’è l’apertura di Taylor che ha già detto sì, ora bisogna trovare gli incastri tra i club. Taylor ha tre proposte e ha aperto alla Lazio, il suo contratto scade tra un anno e mezzo, la valutazione è importante ma la Lazio è in pista e vuole arrivare a una soluzione. Fabbian resta in lista, ma per il momento è in stand-by, la Lazio lavora forte su Taylor. Trattativa un stato avanzato: 15 milioni più 2-3 di bonus.

foto x ajax