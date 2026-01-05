Il retroscena: Lazio, chi vuole andar via (dopo Castellanos)

05/01/2026 | 23:59:26

Ieri dopo Lazio-Napoli non sono passate inosservate le parole di Maurizio Sarri che ha parlato di 2-3 calciatori desiderosi di andar via. Dopo l’ufficialità di Castellanos al West Ham, facciamo il punto. Mandas ritiene completata la sua esperienza alla Lazio, ha aperto completamente alla Juventus, il cartellino ha un costo (almeno 15 milioni) e serve un investimento. La Juve per il momento ha trattenuto Perin, corteggiato dal Genoa, proprio perché vuole avere la certezza di un sostituto all’altezza. E per Mandas ci riproverebbe eventualmente nei prossimi mesi. Guendouzi non ha chiesto di andar via, è legatissimo a Sarri, ma se la Lazio trovasse un accordo con il Fenerbahce (contatti con il suo agente) non si metterebbe di traverso. Anche perché sull’ingaggio lo accontenterebbero, con i bonus più di 4 milioni a stagione. Il problema, serio, è che la seconda cessione di un titolarissimo (Castellanos non è stato ancora sostituto) creerebbe ulteriori problemi, a maggior ragione se il nuovo entrato fosse meno competitivo rispetto a chi parte. Un altro scontentissimo è Tavares oggi tra l’Arabia (l’Al-Ittihad di Conceicao) e un sondaggio Atletico Madrid fin qui non approfondito.

Foto: sito Lazio