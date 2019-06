Il retroscena: Lazaro, la mediazione di Pastorello per un punto d’incontro Inter-Hertha

Valentino Lazaro ha un posto prioritario nella lista di Antonio Conte per la nuova Inter. Dopo i contatti dei giorni scorsi, il club nerazzurro vuole andare fino in fondo e trovare la giusta quadratura. Federico Pastorello sta lavorando e mediando per trovare un punto d’incontro tra l’Inter e l’Hertha Berlino, proprietario del cartellino del laterale austriaco classe 1996. Il club tedesco era partito da una richiesta di 20 milioni, i nerazzurri hanno offerto 15-16, la settimana prossima potrebbe essere quella decisiva per raggiungere le intese.

Foto: Twitter ufficiale Hertha Berlino