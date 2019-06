Il retroscena: Lazaro, dialogo fitto Inter-Hertha. Tempi non brevissimi, ma…

L’Inter lavora sul mercato per regalare rinforzi di qualità ad Antonio Conte. Uno dei nomi che hanno un posto prioritario nella lista del tecnico nerazzurro è quello di Valentino Lazaro, come vi abbiamo raccontato. Tra le parti ci sono stati contatti anche nelle ultime ore, un dialogo fitto per cercare di trovare la giusta quadratura. L’Hertha Berlino, proprietario del cartellino, gioca al rialzo e chiede più di 20 milioni, mentre l’Inter ne ha messo sul piatto 15-16 per il laterale austriaco classe ’96. Non saranno tempi brevissimi, ma la trattativa prosegue no stop (ricorda l’estenuante operazione che portò Dalbert a Milano due estati fa) con Federico Pastorello che sta mediando e dialogando con entrambi i club per trovare un punto d’incontro.

Foto: Twitter ufficiale Hertha