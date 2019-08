Il retroscena: Laxalt, l’Atalanta aspetta con fiducia. Dall’estero…

Diego Laxalt è sempre più lontano dal Milan. L’esterno uruguaiano è da tempo una priorità di Gasperini, ve ne abbiamo parlato a sorpresa oltre un mese fa (il 5 luglio), il tecnico dell’Atalanta lo considera una priorità per la fascia sinistra e nei giorni scorsi ha aumentato il pressing per convincere il classe ’93. Nelle ultime ore sono arrivate due proposte dall’estero per lo stesso Laxalt, ma l’Atalanta aspetta con fiducia perché pensa che la differenza sull’ingaggio possa essere ridotta e possa portare a una fumata bianca.

Foto: sito ufficiale Milan