Il retroscena: Laxalt in uscita, valuta un’offerta dalla Russia

Diego Laxalt è in uscita dal Torino. Ricordiamo che il Torino lo ha prelevato in prestito con diritto di riscatto, quindi è un discorso che coinvolge anche il Milan. In questi minuti Laxalt sta valutando un’importante offerta proveniente da un club russo.

Foto: Torino sito ufficiale