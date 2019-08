Il retroscena: Laxalt decide entro domani. Dubbi sul Toro, il Sassuolo può rilanciare

L’Atalanta lo aspettava, niente. La Fiorentina lo ha sedotto e poi abbandonato per andare su Dalbert. Stiamo parlando di Diego Laxalt che deve stare così bene al Milan da dire no a molte proposte (anche dall’estero). Ora ci sta provando con forza il Torino che vorrebbe il sì entro domani, subito dopo l’impegno di stasera a Wolverhampton. Il disperato tentativo granata di ribaltare in Europa League, ma comunque la necessità di fare poi mercato. Laxalt non è convinto, magari si convincerà, tuttavia oggi i dubbi restano. Il Sassuolo può rilanciare, come ha fatto per Defrel, il giallo presto sarà risolto. A meno che Laxalt…

Foto: sito ufficiale Milan