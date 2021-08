Il retroscena: Lautaro, il Tottenham ci aveva provato prima di Lukaku-Chelsea. Ora…

Prima che il Chelsea piombasse decisa a chiudesse rapidamente l’operazione Romelu Lukaku, l’Inter aveva ricevuto un forte pressing del Tottenham per Lautaro Martinez. A conferma che, in ogni caso, un sacrificio ulteriore – dopo le note vicende – sarebbe stato indispensabile. Gli Spurs, alle prese con il forcing del Manchester City per Kane, avevano preannunciato un’offerta importante per l’attaccante argentino. Ma il corso degli eventi ha portato a mettere i riflettori su Lukaku e di conseguenza sui Blues, che hanno completato (ieri) l’operazione. Le indiscrezioni inglesi sono, con tutto il rispetto, un po’ retrodatate. E quindi superate. Lautaro non è sul mercato: l’Inter – confermiamo – conta di chiudere il poker con Dzeko, Zapata, Dumfries e Nandez. Le altre (da Correa a Scamacca, da Jovic a chissà chi) per il momento sono alternative.

Foto: Twitter Inter