Il retroscena: Lautaro, il rinnovo con l’Inter e la verità sull’assalto Real

Una visita di cortesia, certo. Dopo una giornata di voce incontrollate e incontrollabili: Lautaro Martinez a un passo dal Real, il Barcellona che rilancia, eventuali e varie. Nulla d tutto questo. Gli agenti hanno incontrato l’Inter a Milano, l’idea è quella di andare al prolungamento del contratto, da circa 6 milioni a stagione, alla fine del mercato. Cosa significa? Che se in questi 15 giorni qualcuno si dovesse materializzare con una proposta folle, ci sarebbe tempi per valutare. Ma dovrebbe essere una proposta davvero faraonica, almeno 90 milioni, tenendo comunque conto che poi ci sarebbe poco tempo per pensare alla sostituzione. Una cosa è sicuro: al Real piace Lautaro, ma non ha formalizzato alcuna proposta. Il Barcellona? Si è frantumato in modo clamoroso trovando l’accordo sull’ingaggio ma neanche ipotizzando di farsi trovare pronto al pagamento della clausola. Ci vorrebbero offerte clamorose per cambiare gli scenari, il confronto di oggi è stato importate per stemperare qualche tensione degli ultimi mesi. Per il rinnovo c’è tempo, magari tra qualche settimana.

Foto: Twitter Inter