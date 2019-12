Il retroscena: Lautaro, agenti a Milano per il rinnovo. Gli scenari

Una visita di mercato. Beto Yaque e Rolando Zarate, agenti di Lautaro Martinez, a Milano per parlare anche del futuro del loro assistito. Hanno assistito a Inter-Roma, il club nerazzurro è tutt’altro che turbato dal blitz dei due agenti, già concordato per parlare anche del rinnovo di contratto. Lautaro ha un impegno in scadenza nel 2023 con clausola da 111 milioni. L’argentino è felice, ci può anche stare che venga abbattuta la clausola, oppure ritoccata vero l’alto. Lautaro sa di avere nel Barcellona e in Messi due grandi estimatori, ma ha messo il mercato in seconda fila. E’ felice all’Inter, l’Inter ovviamente è felice di lui. E il summit servirà per ritoccare la cifra relativa all’ingaggio, premio strameritato dopo le ultime prestazioni. Si potrebbe ragionare su una nuova base, anche tre volte superiore al milione e mezzo circa a stagione che guadagna attualmente. Ma questa è una semplice indicazione, presto entreremo nel vivo.

Foto: Twitter ufficiale Inter