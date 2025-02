Il retroscena: l’Atalanta ci ha provato per Lucca, ma non ci sono più margini

Dopo il nuovo infortunio di Scamacca, l’Atalanta ha riprovato per l’attaccante dell’Udinese Lorenzo Lucca, ma pochi minuti fa ha ricevuto il no definitivo. C’è distanza sulle cifre (offerta di 25 milioni, richiesta 30+5 di bonus) ma soprattutto l’Udinese non avrebbe potuto individuare in tempo il sostituto.

Foto: Instagram Lucca