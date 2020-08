Il retroscena: Lapadula, no a Spezia e estero. Il Benevento in dirittura

Tutto confermato. Gianluca Lapadula resterà in Serie A, soprattutto manterrà l’impegno preso con il Benevento. Rientrato al Genoa dal prestito di Lecce, negli ultimi giorni ci aveva provato proprio il direttore Mauro Meluso che lo avevo avuto in Salento e che ora lavora per il mercato del club ligure. Lapadula ha detto no, esattamente come ha depennato alcune proposte provenienti dall’estero. L’attaccante rispetterà la parola data al Benevento, come già raccontato. Tutto confermato.

Foto: sito ufficiale Lecce