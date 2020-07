Il retroscena: Lapadula molto felice a Lecce. Potrebbe restare anche in caso di B

Gianluca Lapadula ha battuto il suo record di gol in Serie A, nove con il Lecce. E in queste ultime tre giornate di disperata rincorsa salvezza può puntare alla doppia cifra. E il futuro? C’è un riscatto alto, di circa otto milioni, che chiaramente il Lecce non potrà coprire. Ma i buoni rapporti con il Genoa possono far pensare a un congruo sconto, considerato un particolare che fa la differenza. Quale? Lapadula è felice a Lecce, si è integrato benissimo, anche l’eventuale Serie B per lui non sarebbe un problema e si metterebbe a disposizione per l’eventuale immediato riscatto. Dobbiamo chiaramente aspettare, ma è una traccia. Lapadula ha mercato in A (Benevento in testa), tuttavia l’addio a Lecce non è così scontato.

FOTO: Bolavipcom