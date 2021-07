Il retroscena: Lammers, lo scatto del Verona. E il vantaggio del Genoa

Sam Lammers in uscita dall’Atalanta. Forse stavolta ci siamo davvero per la necessità dell’attaccante di giocare con una certa continuità. Le sue doti non si discutono, lo stesso club orobico è entrato nell’ordine di idee di dargli questa possibilità. Ieri vi abbiamo raccontatovi abbiamo raccontato dello scatto del Verona che ha provato un contropiede con l’Atalanta, fortemente interessato alle prestazioni dell’attaccante olandese classe ‘97. Ma il Genoa vuole mantenere il controllo della situazione: ve ne parlammo per la volta addirittura lo scorso dicembreve ne parlammo per la volta addirittura lo scorso dicembre, quello di Preziosi fu il primo club che, a sorpresa, cercò un accordo con l’Atalanta ma vanamente visto che i Percassi decisero di non cederlo. Prima di fine giugno parlammo di percentuali al 70 per cento per un trasferimento di Lammers al Genoa. Ora il club rossoblu, ceduto Shomurodov alla Roma, vuole mantenere quella posizione di privilegio. E per questo si sente in vantaggio rispetto a chi, il Verona, ha provato ieri a scattare. Lammers ha un ingaggio da 800 mila euro più eventuali bonus, ora ha solo voglia di essere protagonista.

FOTO: Twitter Atalanta