Il retroscena: l’agente di Sanchez in arrivo a Milano da Marsiglia. I dettagli

Fernando Felicevich non è ancora arrivato a Milano, quindi non può avere firmato la risoluzione di Alexis Sanchez che ha un oneroso contratto in scadenza. Felicevich sarà a Milano nella prossime ore, arriverà da Marsiglia dove ha incontrato i vertici dell’Olympique Marsiglia. Il club francese è molto interessato a Sanchez, il suo agente porterà una proposta che potrebbe consentire di arrivare all’accordo per la risoluzione con l’Inter. Ma aspettiamo prima l’incontro che dovrebbe mettere la parola fine al rapporto tra l’attaccante cileno e il club nerazzurro.

Foto: Twitter Inter