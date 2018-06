Il retroscena: l’accordo Inter-Cagliari per Nico Gonzalez corsia preferenziale per Barella

Accordo a sorpresa, nel pomeriggio, tra Inter e Cagliari per Nico Gonzalez. A sorpresa perché c’erano tracce, ma poche certezze. E la sinergia per l’attaccante classe ’98 in uscita dall’Argentinos Juniors ha permesso di perfezionare un altro discorso. Quello relativo a Barella, da sempre nel mirino del club nerazzurro. Bene: quest’affare mette l’Inter in una posizione di privilegio per il futuro. Oggi la testa è completamente rivolta agli ultimi dettagli per chiudere Nainggolan, ci siamo ormai. Ma dopo l’affare Gonzalez, Barella entra a maggior ragione nel radar nerazzurro.

Foto: sito ufficiale Cagliari