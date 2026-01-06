Il retroscena: la verità su Vlahovic-Barcellona. E quella sul Milan

06/01/2026 | 23:55:01

Un aggiornamento su Dusan Vlahovic. Solo per chiarire un concetto: le voci sul Barcellona in pressing a noi non risultano. Il Barcellona ha seguito l’attaccante attualmente infortunato e in scadenza di contratto a giugno, ma non ha approfondito. E pur premettendo che le cose possono cambiare, il club catalano difficilmente approfondirà nelle prossime settimane. Su Vlahovic resta forte in prospettiva l’interesse del Milan per la prossima estate, come vi stiamo raccontando ormai dai giorni successivi alla conclusione dell’ultima finestra di mercato. Abbiamo recentemente aggiunto che i rapporti con Ristic sono eccellenti, certificati dal forte interesse rossonero per il giovane attaccante Kostic, assistito proprio dallo agente di Vlahovic. i contatti restano vivi in attesa di tutto il resto.

Foto: Instagram Vlahovic