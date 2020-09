Il retroscena: la verità su Milenkovic e Pezzella. Smalling in volata tra attesa e possibili sorprese

La Fiorentina non ha intenzione di cedere Nikola Milenkovic. E’ una promessa di Commisso, una dichiarazione pubblica, la volontà è quella di mantenerla. Al punto che ha aggiunto una cosa significativa: “Chiesa? E’ una situazione di offerta, se arrivasse la proposta giusta la valuteremmo”. Su questo, abbiamo parlato di un incontro tra Ramadani e Paratici. In realtà la Fiorentina valuta Milenkovic molto più di 40 milioni, pur avendo un contratto non lungo, in scadenza tra meno di due anni. E il discorso vale per Pezzella, a meno di clamorose sorprese, nel senso che la Fiorentina non intende modificare l’assetto difensivo. Situazione Smalling: l’attesa di Fonseca sta diventando quasi stucchevole, l’allenatore già venerdì scorso aveva scandito il countdown riducendo a qualche giorno appena l’attesa per rivedere Chris con la maglia della Roma. Ormai è trascorsa una settimana, non escludiamo nulla ma comunque vada è stata una storia assurda. E forse Fonseca sta pensando alla sua posizione, tutt’altro che salda, sulla panchina della Roma. Occhio alle sorprese per Smalling: non aspetterà la Roma in eterno, anche perché il mercato tra dieci giorni finisce. E il suo profilo piace non poco ad Antonio Conte. Capitolo Skriniar: si fa solo alle condizioni dell’Inter, al Tottenham piace ma devono esserci le cifre giuste, così come per Koulibaly che al momento non ci sono. Vedremo.

Foto: twitter Fiorentina