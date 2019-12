Il retroscena: la Spal orientata a proseguire con Semplici

Un confronto annunciato, le verifiche che la proprietà avrebbe voluto fare. Alla fine del summit, l’orientamento di massima in casa Spal è quello di andare avanti con Leonardo Semplici. Forse perché si è acquisita la consapevolezza che, tra infortuni e mercato insufficiente, le responsabilità principali non sono certo dell’allenatore autore di un bellissimo ciclo a Ferrara. A meno di clamorosi ripensamenti, la decisione è ormai quella definitiva. Il calendario non aiuta certamente la Spal, ma almeno oggi persiste la consapevolezza che cambiare tanto per cambiare non avrebbe senso.

Foto: Twitter Spal