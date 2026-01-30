Il retroscena: la Roma farà di tutto per convincere Nkunku. I dettagli

30/01/2026 | 23:30:05

La Roma vuole prendere un altro attaccante, la prima scelta è Nkunku. Come vi abbiamo raccontato in una precedente esclusiva, il club giallorosso farà di tutto per convincere il francese in uscita dal Milan. Le perplessità di Nkunku potrebbero naufragare con l’arrivo imminente di un altro attaccante (Mateta). La Roma alzerà il pressing per vincere qualsiasi resistenza, poi proporrà al Milan un prestito oneroso con diritto di riscatto. Per il momento Nkunku riflette, ma la Roma non molla.

Foto: Instagram Nkunku