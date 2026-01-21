﻿Il retroscena: la Roma da un mese su Tel. E da una settimana su Sauer. Cosa serve ora

21/01/2026 | 18:59:41

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dell’addio a Bailey per motivi fisici e della possibilità che si apra in quel settore un varco sul mercato. Possiamo aggiungere che la Roma sta sondando due calciatori: Mathys Tel del Tottenham da circa un mese e Leo Sauer del Feyenoord da una settimana. Stiamo parlando di due classe 2005 di assoluto talento, entrambi hanno il totale gradimento dell’allenatore. Ma oggi siamo in una fase di attesa, Tel è insoddisfatto del suo minutaggio, vorrebbe andar via e ci sono tanti club interessati, tuttavia gli Spurs per ora non aprono al prestito anche perché è costato tantissimo non troppi mesi fa. E il discorso vale per Sauer, la Roma aspetterà l’eventuale occasione non potendosi permettersi al momento investimenti con formula diversa. Probabilmente per questo motivo la Roma blocca ancora per qualche giorno Tommaso Baldanzi che – come anticipato – ha un accordo totale con il Genoa.

Foto: X Tottenham