Il retroscena: la Reggina pronta a pagare la clausola, ma Tait dice no

Nelle ultime ore la Reggina aveva deciso di pagare la clausola di circa 100 mila euro per prelevare Fabian Tait, terzino destro classe 1993, in scadenza di contratto con il Sudtirol. Ma dopo una profonda riflessione, è stato Tait a dire no, preferisce restare al Sudtirol, gli hanno promesso un futuro anche quando smetterà di giocare. E così il trasferimento alla Reggina è sfumato, malgrado la volontà del club amaranto di pagare la clausola.