Il retroscena: la posizione di Sarri su Demiral e Rugani. Il Milan…

Il Milan è da giorni in pressing per il difensore Demiral. La Juve non vorrebbe privarsi del cartellino e spara alto. Importante anche la posizione di Maurizio Sarri che è massimamente concentrato sui movimenti difensivi. Anche per Rugani ci sono stati diversi sondaggi, il nuovo tecnico della Juve sarebbe molto contento di poterlo nuovamente allenare. E sarebbe contento di avere cinque difensori centrali, considerato che Bonucci e Chiellini non sono più giovanissimi e spesso hanno problemi muscolari. Anche dal dialogo con l’allenatore nei prossimi giorni dipenderà la decisione definitiva dei bianconeri. Perché anche se sono cinque alla Juve credono di aver lavorato per avere il giusto assortimento e non problemi di abbondanza per i suddetti motivi. Il Milan, comunque, insisterà.

Foto: Twitter ufficiale Juventus