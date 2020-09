Il retroscena: la Lazio insiste, ma Fares per ora aspetta l’Inter

Mohamed Fares vuole aspettare l’Inter. Dopo i contatti di domenica scorsa con la Spal, la Lazio avrebbe voluto aumentare l’offerta per avvicinarsi ai dieci milioni cash richiesti e per completare l’operazione. Fares non ha fretta, gradisce la Lazio ma evidentemente è intrigato dalla possibilità di andare all’Inter, la stessa Inter che la scorsa estate lo aveva preso per 12 milioni più bonus prima dell’infortunio. La Lazio ci proverà ancora, ma se dovesse memorizzare la volontà di Fares di aspettare ancora dovrebbe inevitabilmente andare su un altro obiettivo. L’Inter chiuderà Kolarov e aspetta la tempistica relativa alla risoluzione di Vidal con il Barcellona per assicurarsi il centrocampista che non vede l’ora di tornare da Conte.

Foto: twitter Spal