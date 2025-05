Il retroscena: la Lazio ha cercato Sarri. L’allenatore chiede tempo

27/05/2025 | 11:48:52

La Lazio si congederà da Marco Baroni, a meno di clamorosi colpi di scena, entro giovedì ci sarà un vertice per mettere nero su bianco. E nelle ultime ore ha pensato anche a Maurizio Sarri, aggiungiamo che nei giorni scorsi c’è stato un sondaggio interno tra i calciatori più rappresentativi per chiedere cosa ne pensassero di un eventuale ritorno del Comandante. Sarri non ha dato una risposta, aspetta di capire diverse cose. Le minestre riscaldate non sono sempre saporite, soprattutto se condite da contestazioni e cori di una sia pur minima frangia dopo un lavoro che non può essere messo in discussione. La Lazio è arrivata seconda e dicevano che le grandi si erano afflosciate, è andata agli ottavi di Champions e ora è fuori dall’Europa. Sarri ci rifletterà bene, in modo da evitare gli errori del passato, ha altre soluzioni aperte e prima o poi tirerà le somme. Ma di sicuro la Lazio lo ha sondato.