Il retroscena: la Lazio ci ha provato per Kepa da subito, ma disco rosso per “colpa” di Mendy

La scorsa estate, nei giorni dell’insediamento di Sarri in casa Lazio, avevamo anticipato un nome, quello preferito per la porta: Kepa Arrizabalaga, il vice più pagato del mondo, acquistato dal Chelsea proprio con Sarri in panchina dopo aver perso la volata con il Liverpool per Alisson. Bene, possiamo dire che la Lazio, avendo due portieri (Strakosha e Reina) in scadenza a giugno, ci ha provato per Kepa e ha voluto capire gli eventuali margini di manovra proprio per la sessione di gennaio. Ma ha trovato subito discorso rosso, non fosse altro perché Mendy, il titolare del Chelsea, sarà assente per diverse settimane dovendo partecipare con il suo Senegal alla Coppa d’Africa. E così la Lazio non ha potuto approfondire, fermo restando che il nome di Kepa è comunque da tenere a mente per il futuro.

Foto: Twitter Chelsea