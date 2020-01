Il retroscena: la Juve non anticipa Romero e blinda Rugani. La Samp si era illusa

Il grave infortunio subito da Merih Demiral ha messo la Juve nella condizione di fare una rapida valutazione per quanto riguarda il reparto arretrato e più in particolare il ruolo di difensore centrale. Considerato che Giorgio Chiellini potrebbe accelerare il suo rientro in campo rispetto alle tempistiche iniziali, il club bianconero ha subito escluso la possibilità di anticipare l’arrivo di Cristian Romero alla corte di Sarri già a gennaio. Ma non solo: la Juve ha deciso anche di blindare Daniele Rugani dopo che nei giorni scorsi erano stati mossi dei passi importanti per convincerlo ad andare a giocare, con la Samp che si era illusa di poterlo mettere a disposizione di Ranieri. Ecco perché ora il club blucerchiato andrà dritto su Tonelli, in uscita da Napoli.

Foto: Twitter ufficiale Genoa