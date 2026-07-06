Il retroscena: la Juve e i dialoghi su due tavoli con il Parma

06/07/2026 | 23:40:11

Negli ultimi giorni e anche nelle ultime ore vi abbiamo dato due tracce inedite: i dialoghi tra Juventus e Parma, nel rispetto di rapporti molto buoni. E allora occhio agli sviluppi possibili, sul tavolo due nomi: quelli del portiere Suzuki che sta riflettendo sulle proposte dalla Premier (senza archiviare l’opzione Vicario per i bianconeri) e dell’attaccante Pellegrino nel bel mezzo dei dialoghi in corso con il Paris Saint-Germain per Kolo Muani. Quest’ultimo aspetta da sempre la Juve, il resto non dipende da lui.

Foto: Instagram Parma