Il retroscena: la Juve corteggia Pintus da due anni. La situazione

14/05/2025 | 23:59:48

Antonio Pintus dovrà decidere il suo futuro al Real Madrid. Il preparatore atletico vorrebbe restare in Spagna, ma solo a determinate condizioni. E c’è un club, la Juventus, che lo corteggia da un paio di stagioni e che vorrebbe prenderlo per affidargli la supervisione del settore, alla luce delle difficoltà che ci sono state nell’ultimo periodo. Una situazione che non andrebbe eventualmente collegata ad Antonio Conte, visto che i due si sono separati per opinioni divergenti. Poi nella vita (e quindi nel calciomercato) può succedere di tutto, ma la ricerca di Pintus da parte della Juve non è in funzione di un determinato tipo di allenatore. Ma esiste la necessità di svoltare, aspettando comunque l’ultima decisione di Pintus in relazione al suo rapporto con il Real Madrid.

Foto: Instagram Antonio Pintus