Il retroscena: la Juve aspetta Suarez. Ma i sondaggi per Morata hanno un perché

La Juve vuole Suarez, è la priorità, ora la volontà è quella di accorciare la tempistica per chiudere l’operazione con il Barcellona. Suarez oggi è la prima scelta, il famoso grande attaccante invocato da Ronaldo che aveva chiesto di fare un tentativo per Benzema e che ovviamente non può che stimare il Pistolero. Resta in corsa Dzeko, almeno fino a quando non sarà definitivamente sbloccata la vicenda Suarez, con il coinvolgimento di Milik. Ma intanto vanno avanti i contatti con Alvaro Morata, che vi avevamo segnalato in tempi non sospetti, e c’è un perché. La Juve deve liberarsi di Higuain (il fratello e agente, Nicolas, è a Torino per trattare la risoluzione, per l’argentino c’è anche l’Inter Miami) e prendere un altro attaccante per non correre lo stesso rischio della scorsa stagione quando non sostituì Mandzukic e fu costretta a ripiegare su Olivieri nell’inutile assalto finale al Lione. Quindi Suarez prima scelta, Dzeko sempre in lista, ma Morata che potrebbe arrivare a prescindere se si concretizzasse uno scambio con l’Atletico (a Simeone piace Bernardeschi, per ora infortunato, e in alternativa Douglas Costa). E se ovviamente l’Atletico prendesse un altro specialista di livello, alla Cavani. Ci sarebbe un altro grande attaccante che piace ala Juve per chiudere il poker: si chiama Malen, proprietà PSV, molto forte ma anche molto costoso. Ci sarà tempo per riparlarne, magari in una successiva sessione di mercato.

Foto: Twitter Champions League